29日、SUPER EIGHTが、株式会社STARTO ENTERTAINMENT公式サイトを通じて、31日・1日に静岡県のエコパアリーナでの開催を予定していた「超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT」静岡公演を中止すると発表しました。合わせて「今後の対応につきましては、改めてご当選者様へご案内いたします。」と、今後の情報に注意するよう呼びかけています。【担当：芸能情報ステーション】