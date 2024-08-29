東京都は台風10号に関する危機管理対策会議を開き、小池知事が被害の発生に備え、万全の体制をとることなどを指示しました。東京都小池百合子知事「現時点でも台風の進路はなかなか定まらないということですが、今後、東京地方に接近することも見込まれているわけで、これからあすにかけても、局地的に非常に激しい雨のおそれもあるということです」危機管理対策会議で小池知事は、▼気象庁や関係機関と連携を密にとって、台風10