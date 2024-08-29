香港の民主派系メディア元幹部らの公判が行われた裁判所前に集まった報道陣＝29日、香港（共同）【香港共同】香港の裁判所は29日、中国、香港両政府に対する憎悪をかきたてる報道を行ったとして、扇動出版物発行共謀罪に問われた民主派系インターネットメディア「立場新聞」（既に運営停止）の代理編集長だった林紹桐氏と元編集長の鍾沛権氏に有罪判決を言い渡した。2020年の香港国家安全維持法（国安法）施行以降強まるメディ