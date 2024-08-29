杉内寿子八段82歳差のプロ公式戦が実現した―。囲碁の現役最年長棋士、杉内寿子八段（97）と張心治初段（14）による第36期女流名人戦の予選対局は29日、東京都千代田区の日本棋院で打たれ、張初段が杉内八段を破り、82歳8カ月差の対決を制した。97歳5カ月の杉内八段は5月以来の公式戦出場で、自身が持つ公式戦対局の最年長記録を3カ月更新した。黒番中押し勝ちを収めた張初段は「年齢を重ねてもしっかり碁を打つ杉内先生のこ