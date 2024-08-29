愛知の家族5人が生き埋めになった土砂崩れ 亡くなった3人は夫婦と長男共同通信

愛知の家族5人が生き埋めになった土砂崩れ 亡くなった3人は夫婦と長男

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 愛知県蒲郡市の住宅が倒壊し、家族5人が土砂崩れ生き埋めとなった
  • 市は29日、亡くなった3人は70代の夫婦と30代の長男と明らかにした
  • 救助された長女は軽傷で、次女は重傷を負ったとのこと
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