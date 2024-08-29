立憲民主党代表選への立候補を表明する野田元首相＝29日午前、千葉県習志野市立憲民主党の野田佳彦元首相（67）は29日、党代表選（9月7日告示、23日投開票）への立候補を表明した。次期衆院選での政権交代に向け「穏健な保守層を狙う」と強調した。再選出馬に意欲的な泉健太代表（50）は野田氏への対抗意識を見せ、枝野幸男前代表（60）は論戦に期待を示した。代表選は3氏の争いが軸となる見通しだ。野田氏は地元・千葉のJR津