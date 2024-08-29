気象台は、午後6時10分に、大雨警報（土砂災害）を相模原市、厚木市、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・相模原市、厚木市、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村に発表神奈川県では、30日朝まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報・土砂災害・浸水30日朝にかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間29日