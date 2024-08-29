未成年で異性の後輩選手にセクハラをした疑いで3年間の国家代表資格停止処分を受けた韓国女子フィギュアスケート選手イ・ヘイン（19）が、大韓体育会スポーツ公正委員会の再審議に出席した。【写真】イ・ヘイン、突然の大胆バニーコスイ・ヘインは8月29日、ソウル松坡区（ソンパグ）のオリンピック会館で行われた大韓体育会スポーツ公正委員会の再審議に出席した。イ・ヘインは今年5月、イタリア・ヴァレーゼで行われたフィギュア