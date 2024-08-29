9·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¤Î¡Ö¥ª¡¼¥¿¥à¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ with TruffleBAKERY¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¡ª¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¿Íµ¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÏÃÂê¡£Ray♥InfluencerÄ¹Ã«ÎÃ¹á¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¿Íµ¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ªTruffleBAKERY¡Ê¥È¥ê¥å¥Õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀìÌç¿©ºà¤ò¡¢ËèÆü¤Î¿©¥·¡¼¥ó¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Ì£¤ï¤Ã