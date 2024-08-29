■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 144.72／144.73 1.1130／1.1131 161.08／161.09 ＮＹ午後５時 144.58／144.63 1.1120／1.1121 160.76／160.80 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小幅ドル高／