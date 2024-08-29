¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯2¿Í¤Îå«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤­¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯°¦¤òÉ½¸½¤Ç¤­¤ë¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥Ã¥×ÆÃ¤Ë¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥­¥ã¥Ã¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤°Û¤Ê¤ë¿§¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÄÀ­¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¥Ú¥¢´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥×¥ë´Ö