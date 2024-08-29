台風10号は明日30日にかけてゆっくり九州を縦断、土日は西日本でほぼ停滞。すでに記録的大雨となる中、同じような気象条件が続くため土砂災害など大雨災害のリスクが一層高まるでしょう。台風から離れた関東などでも雨が強まり、9月初めにかけて長丁場で大雨に警戒が必要。台風10号週末は西日本をゆっくり縦断週明けは東日本へ台風10号は、午後5時現在、長崎県雲仙市付近をゆっくりと北上中です。九州に上陸後はやや勢力は衰え