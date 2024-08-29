ゴルフGTIに相当する高性能EVドイツのフォルクスワーゲンは、新型の高性能EV「ID.3 GTXパフォーマンス」を8月29日に英国で発売する。価格は4万6225ポンド（約880万円）から。【画像】運転の楽しさは保証付き!?【フォルクスワーゲンID.3 GTXパフォーマンスの内外装をチェック】全13枚電動ハッチバックのID.3をベースとするスポーツモデルで、最高出力326ps、0-100km/h加速わずか5.7秒を誇る。フォルクスワーゲンID.3 GTXパフォー