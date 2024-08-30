台風１０号は２９日午前８時ごろに鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した後、熊本、長崎両県を北上した。非常に強い勢力は弱まったが、３０日にかけて九州北部を東へ横断し、四国か中国地方へ進む見込み。九州のほか、関東や東海、四国の太平洋側各地で大雨になる所があり、気象庁は土砂災害や低地の浸水、河川の氾濫に厳重な警戒を呼び掛けた。鹿児島県（奄美地方を除く）に出ていた暴風と波浪の特別警報、薩摩川内市などに出てい