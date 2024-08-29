2024年5月4日（土）にスタートした『ヒロアカ』アニメ7期の第15話先行カット＆予告編が到着！『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載中、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 “ヒロアカ” は、“個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 “デク” が、社会を守り、“個性” を悪用する犯罪者 “敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう “ヒーロー” に