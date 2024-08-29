新幹線は一部の区間で計画運休が行われます。JR東海は静岡県などで大雨が降っていて、今後も大雨や強風が予想されることから、30日、東海道新幹線の三島駅と名古屋駅の間で始発から終日、運転を取りやめると発表しました。東京駅と三島駅の間、名古屋駅と新大阪駅の間は各駅停車の「こだま」を上下線それぞれ1時間に2本程度、運転するということです。山陽新幹線は、29日は午後5時ごろから終日、30日は始発から終日博多駅と広島駅