8月29日、台風10号の接近に伴う大雨の影響で、東海道新幹線は一部区間で運転見合わせとなっていて、JR名古屋駅は多くの人で混雑しています。JR東海によりますと、東海道新幹線は29日午後6時現在、岐阜羽島駅ー東京駅間で運転を見合わせていて、JR名古屋駅は、移動ができなくなった人たちで混雑しています。東京に向かう男性は「仕事で名古屋に来ていたが、明日の仕事をキャンセルして今日帰りたい」と話し、運転再開