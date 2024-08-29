29日朝、鹿児島県に上陸した台風10号は、週明けにかけて日本列島を、縦断するおそれがあります。大雨や暴風などに長い時間、厳重な警戒が必要です。空の便への影響です。全日空は29日、鹿児島や宮崎、長崎など九州の8つの空港を発着する全ての便が欠航となるなど合わせて223便が欠航します。30日も九州や中国地方の空港のほか、関西の空港に発着する便でも欠航が決まっていて、合わせて346便が欠航するほか、31日も33便の欠航が決