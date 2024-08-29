パリ五輪のカナダ代表で、柔道女子５７キロ級金メダリスト・出口クリスタ（日本生命）が２９日、インスタグラムを更新。眼鏡姿のオフショットを投稿した。Ｔシャツに眼鏡をかけ、リラックスムードの出口の前にはレモンサワーのグラス。フォロワーからは「昼飲み？」「可愛すぎます」「美しい女性」「ちょっと寝起き感ありますね」などの声が寄せられた。出口は長野県塩尻市出身、日本生まれ日本育ち。今回はカナダ人の父の母