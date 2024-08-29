左太もも裏の肉離れで離脱中の阪神・小幡竜平内野手が29日、鳴尾浜球場でリハビリを行った。アップから別メニューで調整し、室内でマシン打撃に時間を割いた。負傷後は順調にステップを踏んでいるものの、シート打撃など実戦形式の練習参加には慎重。「まだ100（パーセント）で走れないので。今は80ぐらいですね。再発しないことが一番なので」と今後も段階を踏みながら復帰を目指す。小幡は7月17日の巨人戦の5回に走塁で左