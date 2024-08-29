東京・歌舞伎町の「トー横」での若者らの犯罪被害防止に向けた関係機関の連絡会議＝29日午後、東京都庁東京都は29日、新宿・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角などで若者が犯罪に巻き込まれるのを防ごうと、5月末に設置した相談窓口の利用状況を公表した。年齢が把握できた来所者では18歳未満が33.0％を占め、最年少は男女共に12歳だった。同日開いた行政や警察、有識者が参加した連絡会議で都がデータを示した。相談窓口は