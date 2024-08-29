パーティー券収入のキックバック（還流）を政治資金収支報告書に記載せず、選挙区内で違法に香典を配布したとして、東京地検特捜部は29日、政治資金規正法違反（虚偽記載）と公職選挙法（寄付の禁止）違反で堀井学元衆院議員（52）＝自民党離党、28日に辞職＝を略式起訴した。自民派閥の政治資金パーティー裏金事件で、国会議員経験者が起訴されるのは4人目。【写真まとめ】堀井学氏の事務所に入る東京地検特捜部の捜査員ら略