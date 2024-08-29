保護司制度について議論する法務省の有識者検討会＝29日午前保護司の担い手不足を解消し、持続可能な制度とするために法務省が立ち上げた有識者検討会が29日、第12回会合を開き、最終報告書案が示された。大津市で男性保護司が殺害された事件を受け、安全対策として保護司の担当案件を国家公務員の保護観察官が定期的にチェックする仕組みを導入。面接時の観察官のオンライン立ち会いや、リモート研修の充実も盛り込んだ。1期2