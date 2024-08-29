きょうの大谷は打っても走っても大活躍。全打席の模様をお伝えします。【映像】始球式に登場したデコピン試合前の始球式イベントに、なんと大谷の愛犬・デコピンが登場。見事大役を果たしました。すると初回。ライトスタンドへの42号ソロホームラン。第2打席はライト前ヒットで出塁すると、今シーズン41個目の盗塁に成功。第3打席はボールを捉えるもファーストゴロ。ランナーに残った大谷は、本日2個目の盗塁に成功。第4打席