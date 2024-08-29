俳優の北村匠海（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。家族との娯楽時間に注目が集まった。北村は「親父VS弟」とつづり、将棋盤の写真をアップ。自ら「俺が小学生の時に買った将棋盤」とコメントを付けた。将棋の駒が一般的なものとは異なり、進む方向が書かれた見慣れないデザインのため、フォロワーからは「初めて見た」「こんなわかりやすい将棋の駒あるんだ！」「これなにー！将棋かとおもったらちがう？」との声も寄せら