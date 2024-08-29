[２９日 ロイター] - 国際通貨基金（ＩＭＦ）は２８日、トルコについて、昨年の経済政策の転換で危機のリスクが大幅に低下したと指摘、インフレ率は依然高いものの鈍化が始まっているとの認識を示した。財政政策をさらに引き締めれば物価が迅速かつ持続的に低下するとの見通しも示した。ＩＭＦの対トルコ第４条協議の暫定結果で明らかにした。昨年半ば以降の政策転換で政策ミックス全体が引き締められ「危機のリスクが大幅に低