外務省が自民党の次期総裁選びに神経をとがらせている。9月24日から米ニューヨークで国連総会の一般討論演説が開かれ、現状では岸田文雄首相が出席する予定。ただ、総裁選は同月27日投開票で、退陣が決まった岸田首相に花道としての国連外交を託すのか、それとも各国の首脳が集う貴重な外交の場を放棄して欠席を選ぶのか。身動きの取れない外務省幹部は頭を抱える。 岸田首相の総裁任期は9月30日まで。総裁選の投