本日(29日)、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。降水量は平年並みか多く、特に1週目(8月31日〜9月6日)は、台風10号が北海道に近づいたり、前線の影響を受けたりすることで、大雨となる恐れがあります。台風や前線の動き次第で天気予報が大きく変わることもあるため、最新の気象情報に注意するようにしてください。1週目(8月31日〜9月6日)台風10号の北海道への影響は1週目(8月31日〜9月6日)は、天気は周期的に