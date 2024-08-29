巨人は２９日、球団公式マスコットガール「ヴィーナス」とのコラボＴシャツを「球団公式オンラインストア」と東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」で発売開始したと発表した。オフィシャルパートナー・ＮＩＫＥが手掛けるファンギアコレクション。色は黒で、正面にピンクの「ＶＥＮＵＳ」ロゴと白のＮＩＫＥロゴ「スウッシュ」がデザインされている。また、背面にはメンバ