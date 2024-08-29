台風10号の影響で9月1日に順延となった佐賀競馬の「第24回サマーチャンピオン」（Jpn3）は開催日がJRA開催日と重なるためJRA所属馬5頭、及び高知所属馬の計6頭が乗り代わりとなった。乗り代わりは以下の通り（重量変更はなし）。（2）ラプタス（セン8＝JRA・渡辺薫彦）幸英明→金山昇馬（3）ホウオウスクラム（牡9＝高知・田中守）出水拓人→田中直人（6）メイショウテンスイ（牡7＝JRA・河内洋）西村淳也→倉富隆一郎