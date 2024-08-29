台風10号によって、九州を中心に大雨となっています。この先は、四国や近畿、東海、関東などでも大雨に厳重な警戒が必要です。総雨量は1000ミリを超えてくる可能性もあり、記録的となるおそれがあります。線状降水帯の発生にも注意が必要です。台風の動きが遅いため、雨雲がとどまりやすいでしょう。台風の進路は依然として定まっていません。あすは東に進みますが、土日は速度をかなり落として迷走する可能性があります。台風の動