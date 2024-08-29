◇国民年金の支給保障法律で明文化へ尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は２９日、ソウル・竜山の大統領室で開いた国政に関する記者会見で、現在の年金制度を根本的に改革しなければならないとして、国が国民年金の支給を保障すると法律で明文化する方針を示した。また、年金改革の３大原則として持続可能性、世代間の公平性、老後所得の保障を挙げた。尹大統領は、年金改革は法律改正により完成すると述べ、国会での早期の議論を