伝統行事や自然の映像を撮影して、秋田放送に送ってくれている由利本荘市鳥海町の真坂隆昌さんから、新たに映像が届きました。今回は、先週行われた秋田市雄和の「大正寺おけさまつり」です。約100人がしなやかな踊りを披露しました。秋田市雄和の大正寺地区で行われた「大正寺おけさまつり」。毎年8月の後半に行われる、夏の風物詩です。この地区に古くから伝わる民謡が「大正寺おけさ」。九州で唄われていた「ハイヤ節」をル