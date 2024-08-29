感染拡大傾向が続いている県内の新型コロナウイルスの最新の感染者の数は、前の週からさらに増えました。6月下旬から約2か月間、感染者が増え続けています。今月25日までの1週間で確認された新型コロナの感染者は、県が定点とする52の医療機関で751人でした。前の週からは96人増えていて、感染者数が前の週より多くなるのは9週連続です。6月下旬からの約2か月間、感染者が増え続けていることになります。最新の新型コロナの感染者