国民的医療ドラマが待望の映画化、12月6日（金）より全国公開される『劇場版ドクターX』。年末の公開に向け日に日に期待が高まるなか、8月27日（火）と8月28日（水）、東京・六本木のEX THEATER ROPPONGIにてスペシャルなイベントが開催された。それは、『ドクターX感謝祭〜最初で最後のファンミーティング！ドクターXファミリーも大集合!!〜』。2012年に第1期がスタートした『ドクターX』。10年以上にわたり熱く作品を支えてきた