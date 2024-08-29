 韓国のホラー映画『The Sin（英題）』が、『THE SIN 罪』の邦題で11月29日よりシネマート新宿ほかで全国公開されることが決定した。 参考：チョ・ジヌンが狂気と暴力に囚われていくイ・ウォンテ監督最新作『対外秘』本予告公開 韓国のアカデミー賞とも称される大鐘賞に短編が招待されたハン・ドンソクが監督を務めた本作は、とある映画の撮影現場を舞台に、閉ざされた廃墟、血まみれの屍の群れ、