YOASOBIが10月、11月に開催する自身初のドームライブのタイトルが、『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』に決定。あわせてキービジュアルが公開された。 （関連：YOASOBI、藤井 風、BUMP OF CHICKEN、あいみょん、ME:I、XG……注目新譜6作をレビュー） 10月1日に結成5周年の節目を迎えるYOASOBI。「2019年の楽曲リリースから、目まぐるしい勢いで駆け抜けた5年間を振り返り、その