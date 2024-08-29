日銀が２９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４４円７１～７３銭と前日に比べ１６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６１円０４～０８銭と同２４銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１１２８～３０ドルと同０．００２８ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS