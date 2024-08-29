JR東日本東北本部とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、 2024年9月22日(日)に「カシオペア乗車体験ツアー」を運行します。 今年5月に運行した同名ツアーの第2弾という位置づけです。E26系カシオペアを機関車で牽引し、仙台駅を11:45頃出発、東北本線経由で上野駅に17:30頃到着という流れ。当日はラウンジカー（展望車）からの車窓を楽しめるほか、カシオペアスイートの見学やダイニングカー（食堂車）の利用などが楽しめます。