【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■坂道イチの仲良しふたりが本音でトーク！ 櫻坂46の幸阪茉里乃と増本綺良が、読むアイドルマガジン『IDOL AND READ 040』（9月18日発売）の表紙巻頭に登場。 “愛し合いなさい!!”と題し、坂道イチの仲良しふたりが本音でトークを繰り広げる。 ■『IDOL AND READ 040』登場アーティスト【cover】幸阪茉里乃×増本綺良（櫻坂46） 【live report】第1期BiS私立恵比寿