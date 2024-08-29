【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ダンスパフォーマンス企画には、KAITA、KENZO（DA PUMP）、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（King ＆ Prince）らも登場！ 8月31日18時30分から日本テレビで放送される『24時間テレビ47』で行われるダンスパフォーマンス企画に、「Newsweek～世界が尊敬する日本人100」に選出された、振付家としても活躍中のTAKAHIROが構成・演出＆ダンサーとして参加。 さらにBTS