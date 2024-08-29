過去のボクシングの取材の中で最もインパクトを受けた試合は何か、と聞かれれば、1995年12月19日に行われたWBA世界ミドル級タイトルマッチ、ホルヘ・カストロ（アルゼンチン）と竹原慎二の一戦を挙げたい。近年では2017年に村田諒太がミドル級の世界王者となり、一躍スター選手に上り詰めたが、かつて日本人ボクサーにとって、ミドル級は未知の領域。「体格的に日本人には難しい階級」と言われ、世界タイトル挑戦さえかなわな