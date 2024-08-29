9月1日のWIN?小倉2歳Sは、近年に限るとキャリア1戦の馬が優勢。出走数が2戦以上、かつ前走の上がり3ハロンタイム順位が2位以下だった馬は21年以降〈0 0 0 9〉なので、評価を下げるべきだと思います。また、同じく21年以降の3着以内馬9頭中7頭は、前走の馬体重が460キロ未満でした。WIN?の新潟記念は、古馬重賞に実績のある馬が中心。3歳以上か4歳以上のJRA重賞において、2着以内となった経験がない馬は19年以降〈1 1 3 46〉で