日経平均株価 始値38119.95 高値38401.15(13:20) 安値37970.20(09:09) 大引け38362.53(前日比 -9.23 、 -0.02％ ) 売買高16億0305万株 (東証プライム概算) 売買代金 3兆8556億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は朝安後に下げ渋るも、3日ぶり小反落 ２．エヌビディア決算発表後の急落を受けリス