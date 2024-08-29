【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「このドーム公演に、私たちの見つめるYOASOBIの今と、その先に見据える新たな景色を詰め込み、全身全霊で表現します」（YOASOBI・ikura ） YOASOBIが10月・11月に開催する自身初のドームライブタイトルが、『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』に決定。併せて、キービジュアルも公開された。 10月1日に結成5周年という大きな節目を迎えるYOASOB