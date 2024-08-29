中国メディアの大衆網によると、中国陝西省西安市の陝西歴史博物館は28日、同館が創作した「雁魚銅灯」を巡るパクリ指摘について、「パクられたのはこっちの方だ」と反論した。雁魚銅灯を巡っては、ある人物がネット上に動画を投稿し、「山西省朔州市で出土した『彩絵雁魚』をイメージして自分が2013年に二次創作した『雁魚灯』をパクった疑いがある」と主張した上で、作品の証明書も示していた。陝西歴史博物館の関係者は取材に対