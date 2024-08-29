ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長（写真・時事通信）《「日本人は滅びる」とユニクロの柳井社長が言っています。移民を受け入れ、知的労働者を増やし、少数精鋭で働けとも言っています。みなさんはどう思いますか？》8月26日、実業家の前澤友作氏が、自身のXを更新。ユニクロを運営するファーストリテイリング・柳井正会長兼社長のインタビューを引用しながら、冒頭のポストを投げかけた。「日本テレビが、『“このまま