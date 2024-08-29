大手インターネットセキュリティ会社、「トレンドマイクロ」が、東京国税局からおよそ96億円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。関係者によりますと、トレンドマイクロは、オランダの子会社について事業実態が認められず、2022年までの3年間の所得を国内で合算して計上すべきと指摘されたということです。追徴課税はおよそ24億円で、トレンドマイクロは、「課税処分に納得しておらず今後の対応を検討しております」と