２９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１６銭円安・ドル高の１ドル＝１４４円７１〜７３銭で大方の取引を終えた。対ユーロは、２４銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６１円０４〜０８銭で大方の取引を終えた。