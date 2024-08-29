最強クラスの勢力で九州に接近。29日、上陸しゆっくりと北上している台風10号。その影響は、大雨や暴風だけではありませんでした。街の人は、「肩こりと頭痛がします」「きのうめまいがして、低気圧が近づいてくると頭痛になる」「だいたい台風が近づく1.5日ぐらい前から感じます、気圧の変化っていうのを。頭が重かったりとか、あとは車酔いみたいな、そんな感じできますね」などと話しました。30年以上にわたり天気と体調の関係